Se supo la razón por la que la China Suárez no blanquea con Lauty Gram

El tiktoker brindó una nota a Socios del Espectáculo y explicó porque todavía no blanquearon el romance con la actriz.

Hasta ese momento, la actriz no había querido blanquear ningún tipo de relación con el tiktoker. Y, si le preguntaban por su situación sentimental, decía que estaba soltera. La foto en cambio, parecía ser un paso más hacia el blanqueo de lo que ya vienen siendo rumores hacía rato.

Consultado por este tema, Lauty Gram le dio una curiosa respuesta al equipo de Socios del Espectáculo. "Yo nunca fui una persona a la que le guste figurar o salir en todos lados. No tengo la necesidad de subir fotos o videos con ella y si no blanqueamos, es porque no se puede blanquear aún".