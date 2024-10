Se supo por qué Axel se separó después de 16 años con su esposa

Durante la entrevista Axel negó que la separación haya sido a causa de la denuncia que recibió y sostuvo que su ex pareja “lo bancó a muerte” durante todo el proceso. “Ella nunca lo dudó porque sabe quién soy. Eso fue fundamental. En ese momento llevábamos 11 años juntos, pero yo me sentía incomodo con ella”, declaró al respecto al mismo tiempo que revelaba el motivo de la separación del matrimonio.

“Yo me separé hace más de un año, en junio-julio del año pasado y en enero puse una especie de comunicado en las redes. Lo puse para claridad de ambas partes y con muchísimo dolor”, agregó.

Finalmente, brindó una reflexión acerca de su ruptura: “Igual es muy duro y muy difícil separarse. Es una readaptación. Una cosa es separarte desde la bronca y el odio; y otra cosa es separase desde el amor. Yo no me separé porque tenía algo en contra de ella o ella algo en contra mío. Solamente en un momento un cable se desconectó y no pudimos repactar. Somos responsables los dos y la comunicación es re importante. Nos encontramos desconectados y no pudimos conectarnos de vuelta y es difícil y muy triste porque yo la amo y le deseo lo mejor siempre. Es una gran persona, una excelente mamá y compañera. Fueron 16 años que los honro de principio a fin. Pero es la vida misma”.

Cómo vivió Axel su difícil situación judicial

Uno de los momentos más difíciles en la vida y la carrera artística de Axel fue en 2019 cuándo recibió una denuncia por abuso sexual simple. Dos años después, la justicia lo declaró no culpable de los cargos en su contra. El cantante se expresó acerca de aquellos días en una entrevista que brindó a Infobae.

“Fue perfectamente armado. ¿Qué hice a partir de ahí? Como haría cualquier persona que es inocente, me puse a disposición de la Justicia y que se expida. Cada vez que me llamaron estuve ahí, lo que hice fue dejar de salir en los medios a propósito. La gente en un momento dijo: ‘Se esconde’ y no. Yo no me escondí nunca”, empezó explicando sus sensaciones al respecto.

“Estaba muy armado. Al otro día salió por todos lados porque era una “buena noticia”. Entonces, cuando pasó lo que pasó, como denunciante tenés que presentar seis testigos en Argentina. Estoy contando lo que nunca conté, pero está bueno decirlo claramente. Esos seis testigos la contradijeron a la chica y eran sus amigos. Todos dijeron lo contrario a lo que ella estaba diciendo”, explicó brindando detalles acerca de la resolución del caso.

Reconoció que hubo personas que “le soltaron la mano” y que económicamente la llegó a pasar mal. Pero celebra que finalmente la justicia lo declaró inocente y que en la actualidad goza de mucho trabajo y de un buen pasar económico.