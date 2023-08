¿Se va de Telefe? Cristina Pérez aclaró qué será de su futuro tras las elecciones

cristina perez petri.jpg Cristina Pérez y su pareja Luis Petri

En primer término, la consagrada periodista afirmó de manera clara: “Las relaciones mías con el canal son por suerte muy buenas, y son ya 21 años de trabajo en Telefe. Así que por lo pronto yo en el canal y el noticiero en estos días de campaña no estoy presentado el segmento electoral. Por mi lado trato de hacer siempre lo correcto y el canal también, entonces en eso vamos a ser transparentes”.

Luego, de cara al futuro por una supuesta victoria de su pareja, explicó: “Por una cuestión del ejercicio profesional yo no entro en terreno especulativo ahora y en su momento veremos que pasa con nuestro camino, y con mi camino en particular. Pero me parece que en ese sentido hay que ir paso a paso”.

Por último, en cuanto a la decisión de si no presentar el segmento de candidatos fue suya o del canal, ella reveló: “En el canal tenemos un reglamento de compliance, cuando hay un choque de intereses”.