Se viene el reality sobre la vida de Marcelo Tinelli: cuándo y por donde se verá

Detalles de la serie de Marcelo Tinelli

La serie fue producida por "La Flia" (productora de Tinelli) para Amazon Studios y se lanzará exclusivamente en Prime en más de 240 países y territorios alrededor del mundo. No obstante, por el momento, no se confirmó una fecha exacta de lanzamiento, sino que lo único que se conoce hasta el momento es que ya se encuentra en producción y el primer adelanto que fue lanzado por la misma producción. Por otro lado, el showrunner de la tira, que todavía no se confirmó cuántos episodios tiene, habló y adelantó lo que nos encontraremos en esta serie.

“Lo que me sedujo especialmente de este proyecto y me animó a liderarlo fue el desafío que me presentó Marcelo Tinelli en una charla que mantuvimos durante el mundial de Catar. Me dijo que quería que contara cómo es él realmente, sin filtros”, comentó Juanma Martínez Medina, showrunner de la serie. Y agregó “en Los Tinelli van a descubrir a un Marcelo auténtico, íntimo y nunca antes visto. Lo van a ver en su rol de padre, amigo y pareja”.