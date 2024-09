Se viene Gran Hermano 2024: en qué fecha debutaría

Santiago del Moro

Quién será el primer participante del nuevo Gran Hermano: la noticia que dio Telefe

El regreso de Gran Hermano a la pantalla de Telefe es inminente, y las expectativas están en alza con algunas novedades que ya han comenzado a circular en los medios. Entre ellas, una de las más comentadas es la inclusión de un participante "famoso", un giro en la dinámica del reality que promete generar aún más interés entre los espectadores.

La noticia fue confirmada por la periodista Laura Ubfal en su programa Team Ubfal, donde reveló que la producción del reality show está trabajando arduamente en el casting para la próxima temporada.

"La gente de Kuarzo trabaja con los castings. Además de los anónimos que van a participar del próximo Gran Hermano, va a haber aparentemente una persona conocida que se sumaría a la casa", comentó Ubfal, dejando en el aire la intriga sobre la identidad de este "famoso" participante.

GH.jpg Vuelve Gran Hermano con novedades

Polémica por el ingreso de un famoso a la casa de Gran Hermano

Este anuncio generó diversas reacciones, y uno de los que no tardó en opinar fue Cristian U, panelista de El Debate y ganador de Gran Hermano 2011. Con un tono crítico, Cristian U expresó: "Que metan a alguien que trabaje para el programa, no para que sean autorreferencia. En el anterior Gran Hermano entraron un par que dije: '¿qué está haciendo en la puerta?'", en clara referencia a participantes anteriores cuya inclusión fue cuestionada por el público. Además, Cristian U dejó en claro a quién le gustaría ver en esta nueva edición: "Me gustaría sinceramente que entre Guido Kaczka por el nivel de inteligencia que tiene". Sin embargo, reconoció que, debido a la competencia entre Telefe y eltrece, es poco probable que esto ocurra.