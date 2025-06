Sergio Lapegüe habló de la dura enfermedad de su madre

“Justo cuando entraba a verla, como casi todos los días, ella dijo a su manera: ‘Sergio’”, relató con emoción. “No sabía que estaba detrás. Tal vez lo intuyó. Me paré en frente. Levantó su mirada. Me vio. Sonrió. Estoy seguro que sabía quién era. Quiso decirme algo, ella no puede hablar bien, solo algunas pocas palabras”, agregó. Esa mínima conexión, ese instante de reconocimiento, se convirtió en un tesoro para él. “Me acerqué, tomé su mano, me miró con esos ojos de madre. Nos chocamos las cabezas. Estuvimos unos minutos así. El mundo se paró un rato, y fui feliz. Ella es mi mamá”.

Pero esta no es la primera vez que Lapegüe comparte con el público la historia de su madre. En otras entrevistas, ya había contado cómo el Alzheimer había alterado por completo su dinámica familiar. “El Alzheimer afecta al entorno todo de quien la padece. Es tremendo lo que se vive en la intimidad familiar. Principalmente en el inicio de la enfermedad. Porque nadie sabe bien cómo atajarla. De repente se enojan, intentan agredirte”, expresó. Una de las escenas más duras que recuerda fue cuando la internaron para una cirugía. “Gritaba: ‘¡Quieren secuestrarme! Soy la mamá de Lapegüe. ¡Me secuestran!’ ¿Sabés qué angustiante se hace?”, confesó.

Pese a estos momentos difíciles, el periodista encontró una forma única de mantenerse cerca de ella: la música. “Mi mamá tiene Alzheimer hace años. No me reconoce, pero cuando le toco el piano, me mira y sonríe”, compartió. La música se convirtió en un puente invisible pero poderoso, una forma de comunicación más allá de las palabras, del olvido, del deterioro.

Lapegue 2.jpg Sergio Lapegüe

Cómo está la salud de la mamá de Sergio Lapegüe

Actualmente, la madre de Lapegüe continúa viviendo en su casa, acompañada por un equipo de cuidadores y enfermeras. “Vive en su casa, muy bien atendida. Y no hay día que no pase a abrazarla. Cuando llego, toma mi mano y la sostiene bien fuerte. Nunca sabré si sabe quién soy cuando la visito, pero me cuentan que solo al verme en televisión pronunciaba mi nombre”, reveló con ternura.

Sergio visita a su madre todos los días. Lo hace aunque duela, aunque haya jornadas en las que no lo reconozca, aunque cada vez sea más difícil. Porque, como él mismo lo escribió, "ella es mi mamá". Y en esa frase sencilla y contundente se resume una vida entera de amor, de aprendizajes y de una lucha silenciosa contra una enfermedad cruel, que borra los recuerdos, pero no los vínculos más profundos.