Sobredosis de Soda en el Casino Magic

Previo a su arribo, Tolenti contó cómo fue su contacto con el famoso trío. “Escuchaba mucho rock nacional e internacional. Cuando falleció Gustavo Cerati, me metí a conocer en profundidad la historia y quién era él. Eso me llevó a este camino de Soda Stereo, y me pasaron distintas situaciones, como participar en Showmatch haciendo de Gustavo, encontrarme a su hijo -Benito Cerati- en el subte mientras yo tocaba, y la aparición de la banda”, reveló el músico.