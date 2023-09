Sofía Jujuy Jiménez reveló que su hermana estuvo presa en Australia y que Juan Martín del Potro la salvó

La historia que desató el asombro de todos en el estudio fue la de Pilar, la menor de las Jiménez, quien en su juventud vivió una experiencia inusual en Australia. Inés explicó: "Es muy libre, vivimos solas desde los 18 años y a mí, como la más grande, me toca hacer de madre". Para ilustrar mejor la situación, contó una anécdota en particular que terminó resolviéndose gracias a las influencias de Jujuy: "Se fue de viaje un año y medio a Australia y la deportaron".

Lo que nadie esperaba era que durante este complicado episodio, Juan Martín del Potro, el famoso tenista y expareja de Sofía Jujuy Jiménez, jugaría un papel fundamental. Inés reveló: "Juan Martín del Potro nos ayudó. Me llamó y me dijo: 'Mira, me enteré de la situación, quédate tranquila. Está todo bien'". Lo sorprendente fue que esta ayuda se mantuvo en secreto, incluso Sofía Jujuy Jiménez se enteró de la intervención de Del Potro después de que el conflicto se resolviera.