Sofía Zámolo contó el chisme más fuerte e íntimo de Nicole Neumann y sus hijas en su casamiento

Sofía Zámolo reveló cómo hizo para ver a su sobrina tras el escandaloso divorcio de su hermano

Sofía Zámolo continúa atravesando el conflicto que mantiene con su ex cuñada. Es que hubo denuncias cruzadas: Silvina Flores la acusó de desalojarla junto a su hija, mientras que también denunció a Diego Zámolo por violencia verbal. Por su parte, la modelo se queja porque ella no deja que su familia vea a la pequeña de 4 años.

Hace mucho tiempo que el conflicto está planteado por todas las partes. A principio de año, la modelo recibió una dura acusación que indicaba que ella había dejado en la calle a Silvina Flores, ex pareja de su hermano Diego, luego de la ruptura. Pese al tiempo pasado desde eso, no hubo retorno. Siguen pasando los meses y Sofía aún no pudo ver a su sobrina de 4 años.

Pero el problema es aún mayor, ya que también hay una denuncia hacia Diego por maltrato verbal. Esto le impide al padre ver a su hija. Lo que Sofía no entiende es el motivo por el cual el resto de la familia tampoco puede hacerlo.

"A mi mamá le costó mucho verla, pidió varias audiencias pero la progenitora no se presentó y ella, enferma de cáncer, lamentablemente no pudo tener prácticamente vínculo con su nieta", expuso la modelo en Podemos Hablar, hace unas semanas.

Además, se lamentó por tener que hacer de este conflicto un caso mediático, pero no tuvo más opción ya que cree que puede llegar a ser el elemento que los termine ayudando. “A mí lo mediático nunca me gustó, no me gusta pelearme. Siempre voy a estar del lado de mi familia, apoyándolos”, expresó.

Por su parte, Silvina Flores salió a realizar su defensa en LAM. “Me amenazó con que me iba a pegar un tiro a mí y a toda mi familia. El audio está presentado en la Justicia”, denunció la ex mujer de Diego.

La respuesta de Sofía Zámolo llegó a través de su cuenta de Instagram. Es que utilizó una storie para contestar las fuertes acusaciones sobre sus familiares. “Hay personas que te van a provocar hasta que pierdas tu paciencia. Y cuando eso suceda se van a poner en papel de víctimas. No entres en el juego”, escribió.

“No intenté hablar con ella, pero si ni mi hermano lo puede hacer, cumpliendo con la cuota y con todo lo que tiene que pagar y más, que es un padre presente que quiere estar, imaginate si él no puede, imaginate si voy a poder yo”, contó en LAM sobre la relación que está rota.