Sol Pérez reveló quién en su participante de Gran Hermano favorito

Analizando el juego de los participantes, Sol dejó en claro quién es su favorita: "Por ahora no hay nadie que pueda poner en jaque a Furia. Hay que reconocérselo que para mí, sin dudas, es la mejor jugadora y te diría que de varias ediciones de Gran Hermano".

La pelea de Sol Pérez y Laura Ubfal por Gran Hermano

Sin embargo, este apoyo incondicional a la estratega del juego no estuvo exento de controversia, como lo demostró un reciente intercambio con la reconocida periodista Laura Ubfal durante El Debate en Telefé.

Sol Perez 2.jpg

El tenso momento se desencadenó cuando Ubfal defendió la postura de "Furia" en el juego, mientras que Sol Pérez mantuvo una opinión contraria. En medio de la discusión sobre el accionar de los nuevos participantes, se destacó la decisión de Damián de plantarse frente a Catalina, la aliada de Furia, lo que generó comentarios encontrados entre los analistas presentes.

Sol Pérez no dudó en expresar su punto de vista: "Esta bueno que alguien entre y las enfrente de manera educada. Estábamos esperando todos esto". Sin embargo, su posición crítica hacia la estrategia de Furia no pasó desapercibida, especialmente para Laura Ubfal, a quien Sol le espetó: "Lau yo te hablo desde el amor. Sabes que te amo pero estás en fanática. Te he escuchado hablar de las furiosas. Nosotros acá estamos para analizar y para hablar de lo que está bien o mal".