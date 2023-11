Soledad Silveyra rompió el silencio y habló por primera vez sobre su nuevo novio

Soledad 1.jpg Soledad Silveyra y su nuevo novio

José Luis Vázquez, según Duré, ha tenido matrimonios con personas importantes y ahora está en una relación con Soledad. Sin embargo, esta noticia no estuvo exenta de polémica, ya que la actriz expresó su molestia por la difusión de la noticia, especialmente por cómo se retrató a su pareja: "Él no es un hombre acostumbrado a esto. Le hicieron una invasión a su vida privada. Y, además, lo hacen pasar por rico y no es rico, no es un hombre de plata”, aclaró Silveyra en el programa radial Agarrate Catalina.