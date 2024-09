Susana Giménez opinó sobre Javier Milei y Yuyito González luego que la obligaran a posponer su debut

El foco de atención no solo estuvo en la postergación de su programa, sino también en los rumores de una posible entrevista entre Susana y el presidente Milei. Sobre este tema, la conductora expresó: “Es el presidente de la República. Yo tendría que estudiar un poco las cosas que va a hacer y lo que presentará el 15, que es el presupuesto nacional”. Aunque aún no se ha confirmado la entrevista, la posibilidad de un encuentro entre ambos genera grandes expectativas en el público, quienes esperan ver el intercambio entre dos de las personalidades más mediáticas del país.

En este contexto, no faltaron las especulaciones sobre un posible coqueteo entre Milei y Susana, algo que también despertó comentarios de la actual pareja del presidente, Yuyito González. En tono de broma, la exvedette comentó que si no entraba de la mano de su pareja en el programa de Susana, no asistiría. A esto se sumaron declaraciones que indicaban que Milei "no le daba entrevistas a cualquiera", lo que encendió aún más la curiosidad de los medios.

Susana 1.jpg Yuyito González y Javier Milei

Susana Giménez habló sobre la relación de Javier Milei y Yuyito González

Consultada sobre estos dichos, Susana Giménez respondió con humor: "Mucho levante tiene la Yuyo", en referencia a los rumores de coqueteo. Asimismo, aclaró que, lejos de cualquier malentendido, le gustaría invitar a Yuyito a su programa en algún momento. "Se vé que es enamoradizo el presidente, ya estuvo con Fátima. Son cosas de él, el amor es el amor", agregó.

Susana también habló sobre la gestión de Milei y su estilo particular de comunicación. “Me encanta todo lo que está haciendo, lo apoyo a muerte”, afirmó, dejando en claro su postura política e ideológica. Además, restó importancia a las formas un tanto agresivas y los gritos del presidente, comentando que “grita porque es calentón, pero ya se va a acostumbrar". Con su característico sentido del humor, añadió: "Si yo hubiese sido presidente y hubiese encontrado el Gobierno como estaba también gritaría, pero más que gritar, lloraría”.