Tartu presentó a su hija adolescente: las fotos de su cumple de 15

“La generación de CRISTAL no quiere recorrer el camino del artista. Todo debe ser inmediato. Autotune, musiquita fast food, TikTok y derecho a llenar estadios. Casi todos en la escena de hoy eligieron ignorar que el camino del artista lleva tiempo y esfuerzo. A la generación de cristal se le dio rápido y fácil. No extraña que no sepan que hacer con su angustia si su arte es NULO. Más temprano que nunca juegan la carta del drama interior y la SALUD MENTAL escrita así en mayúsculas para dotar de algo de épica a su arte, que es un conjunto VACÍO”, expresó el periodista contra la Generación de Cristal y contra los artistas contemporáneos como Emilia Mernes.