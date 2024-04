Taylor Swift presenta disco: "The Tortured Poets Department"

Taylor Swift presentó su más reciente producción musical, y la expectativa es enorme entre sus seguidores. Conformado por 16 Canciones, "The Tortured Poets Department" es descrito por Taylor como "una recopilación de nuevas obras que reflejan eventos, opiniones y sentimientos de un momento efímero y fatalista en el tiempo, uno que fue igualmente sensacional y doloroso".

"No hay nada que vengar, ni cuentas que saldar una vez que las heridas han sanado. Y tras una reflexión más profunda, muchas de ellas resultaron ser autoinfligidas", expresó la artista.

"Y entonces todo lo que permanece es la poesía torturada".

#TSTTPD y #THETORTUREDPOETSDEPARTMENT fueron tendencia en X cuando se lanzó el álbum. El primer sencillo del álbum es "Fortnight", con Post Malone.

"He sido una gran admiradora de Post por el escritor que es, su experimentación musical y esas melodías que crea que simplemente se quedan en tu cabeza para siempre. Tuve la oportunidad de presenciar esa magia cobrar vida de primera mano cuando trabajamos juntos en Fortnight", expresó Taylor en una publicación de Instagram.

Taylor dio a conocer "The Tortured Poets Department" por primera vez en febrero cuando ganó su 13º premio Grammy. Más tarde ese mes, anunció la nueva edición del disco con una pista adicional titulada "The Bolter".

La impresionante carrera de Taylor Swift

Desde sus humildes comienzos en el mundo de la música country hasta convertirse en una de las artistas más influyentes y exitosas del siglo XXI, la carrera de Taylor Swift ha sido nada menos que fenomenal. Con una voz inconfundible, letras profundas y una capacidad innata para conectar con su audiencia, Swift ha dejado una marca indeleble en la industria musical.

Nacida el 13 de diciembre de 1989 en Reading, Pensilvania, Taylor Alison Swift mostró un talento musical desde una edad temprana. A los 14 años, ya había firmado un contrato con la discográfica Big Machine Records y lanzó su álbum debut homónimo en 2006, que incluía éxitos como "Tim McGraw" y "Teardrops on My Guitar". Este primer trabajo marcó el inicio de una carrera meteórica.

Swift rápidamente se destacó por su habilidad para escribir canciones que resonaban con millones de personas en todo el mundo. Sus letras honestas y emotivas sobre el amor, las relaciones y la vida cotidiana conectaron con una audiencia diversa y le valieron numerosos premios y reconocimientos.

En 2008, lanzó su segundo álbum de estudio, "Fearless", que se convirtió en un fenómeno mundial. Con canciones como "Love Story" y "You Belong with Me", Swift demostró su versatilidad como compositora y su capacidad para explorar diferentes géneros musicales, consolidando su posición como una de las principales figuras de la industria.

A lo largo de los años siguientes, Swift continuó cosechando éxitos con álbumes como "Speak Now" (2010), "Red" (2012) y "1989" (2014), este último marcando su transición hacia el pop y consolidándola como una de las artistas más influyentes de su generación. Con canciones como "Shake It Off", "Blank Space" y "Bad Blood", Swift dominó las listas de éxitos y ganó numerosos premios, incluidos varios premios Grammy.

Además de su talento musical, Swift ha demostrado ser una empresaria astuta y una defensora apasionada de los derechos de autor de los artistas. En 2019, después de una disputa con su antigua discográfica, lanzó "Lover" bajo su propio sello discográfico, Taylor Swift Productions, lo que le otorgó un mayor control creativo sobre su música.