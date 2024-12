Taylor Swift rompe récords editoriales con su nuevo libro

La gira de Taylor Swift sigue dejando huella, esta vez en el ámbito editorial con el lanzamiento de The Eras Tour Book. En solo dos días, el libro vendió 814.000 copias en Estados Unidos, posicionándose como uno de los títulos más exitosos de la historia reciente, según datos de Circana Bookscan.

Con un precio de 39.99 dólares, The Eras Tour Book no solo registró el mayor número de ventas en su primera semana para un libro en 2024, sino que también se convirtió en la segunda obra de no ficción para adultos más vendida en la historia de Circana. Este logro lo coloca solo detrás de A Promised Land, la autobiografía de Barack Obama. A diferencia de aquel libro, que estuvo disponible en múltiples cadenas, el de Swift se comercializa exclusivamente en las tiendas Target.