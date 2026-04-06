Telefe planea terminar Gran Hermano y anticipar la vuelta de MasterChef

Se filtró que Telefe tiene pensado poner al aire lo más rápido posible el reality que conduce Wanda Nara. Los motivos.

Con Gran Hermano al aire en la pantalla de Telefe, el canal atraviesa momentos claves para la programación del 2026. Aunque el reality que conduce Santiago del Moro lidera el prime time, el rendimiento reciente cuando de rating se trata no estaría siendo el que proyectó el canal de las pelotas.

En varias jornadas, los números quedaron por debajo de lo esperado y las autoridades del canal estarían pensando adelantar la final del reality y poner al aire un programa que ha tenido una gran repercusión en el último tiempo: MasterChef Celebrity.

Frente a este escenario, comenzaron a tomar fuerza distintas versiones sobre posibles ajustes en la programación. Una de las alternativas que se analiza es modificar la duración del reality, lo que implicaría un cierre anticipado respecto al cronograma original. Según Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América TV) , aseguró: “Telefe tenía pensado terminar Gran Hermano a fines de agosto pero ahora evalúan adelantar el final”.

Gran Hermano

Chau Gran Hermano

De concretarse este cambio, el final del programa podría adelantarse varias semanas, reconfigurando así el prime time del canal. Esta posibilidad surge como una estrategia para renovar la grilla de Telefe en un tramo clave del año y recuperar terreno en la competencia por la audiencia.

De terminar antes de tiempo, la exitosa fórmula de MasterChef Celebrity tomaría el prime time ya que en su edición pasada que ganó Ian Lucas los números fueron los esperados. El ciclo gastronómico, conducido por Wanda Nara, aparece como una opción concreta para ocupar ese espacio, respaldado por el buen desempeño que tuvo en ediciones anteriores. “Telefe analiza terminar Gran Hermano en julio y meter de nuevo Masterchef Celebrity”, aseguró Latorre.

Mientras se toman estas decisiones, la producción de Gran Hermano implementa todas las medidas que están a su alcance para que el rating sea el esperado y las repercusiones también.

Además, Telefe pondrá al aire Popstars que aun no definió quién estará al frente como conductora aunque se especula que sea Julieta Poggio.