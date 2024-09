Terrible: de qué manera Pampita se vengó de las infidelidades de García Moritan

Es que Pampita consideró que esta frase era una especie de excusa por parte del empresario para tratar de justificar las fechas con las que estuvo con otras mujeres. Es por eso que no dudó a la hora de vengarse.

Pampita-Roberto García Moritán-2.jpg

Es que al ver que el político intentaba excusarse y hacer las veces de víctima luego de serle infiel, la modelo eligió vengarse con altura. Es por eso que filtró conversaciones de las semanas previas al 20 de septiembre, fecha en la que confirma que se concretó la ruptura.

Qué dicen los chats que filtró Pampita

"Yo me enteré de todo el 20 de septiembre y ese día me separé. No hubo ninguna separación antes de esa fecha", aclaró Pampita en sus redes sociales luego de mostrar cómo eran las conversaciones con su ex pareja hasta ese día. Es por eso que expuso cómo se mostraba amable y amoroso mientras a sus espalda le era infiel.

Pampita-Roberto García Moritán-3.jpg

En los mensajes que publicó ella se pueden ver chats de distintos días previos desde el 21 de agosto hasta el 20 de septiembre. Allí Roberto García Moritán le envía mensajes tiernos, ya que abundan los: "Buen día amor", "¿Cómo estás, amor?", y "Te amo". Sin embargo, ahora que confirmó la ruptura ella se vengó al exponer cómo la trataba mientras la traicionaba.