A qué hora visitó Vicuña a Pampita tras separarse de Moritán

Según se conoció en el programa A La Tarde, conducido por Karina Mazzoco, revelaron encuentros que se habrían dado entre ambos: "La entrada fue de Benjamín Vicuña pero el horario muy particular. El horario que ingresó, que me contó el vecino, es que fue a la 1.30 de la mañana y que él se lo cruzó y estaba con ropa deportiva ", contaron en el programa que se emite por América TV.

Blanca-Pampita-Benjamín Vicuña-home.jpg

Ante esta situación expuesta durante el programa, se generó un debate entre los panelistas: "¡Es el padre de los hijos! Con el que va a tener relación toda la vida", citó la panelista Cora de Barbieri. Ante esta frase, Damián Rojo opinó: "Si vas a ver a un hijo, dejas el auto en la puerta, no lo escondes en otra casa".

Cómo era la relación de Vicuña y García Moritán

Desde que Pampita comenzó a salir con Roberto García Moritán que intentó que abunde la paz entre su actual y su ex pareja, sobre todo teniendo en cuenta que tienen hijos en común. Si bien logró tener el control de la situación durante varios años, en los últimos meses el vínculo con Benjamín Vicuña se habría roto.

Es que, allá por el 2021, a poco más de un año del inicio del romance entre Pampita y Roberto García Moritán, el político invitó a Benjamín Vicuña a un partido de fútbol entre amigos, para tratar de formar un vínculo amistoso.

Benjamín Vicuña-Roberto García Moritán-home.jpg

En aquel momento, el político expresó cómo se había dado el encuentro: “Un genio Benjamín. La verdad es que nos llevamos súper. Lo que pasó es que nos faltó uno a último momento, lo llamé por teléfono y nos hizo la gamba. Justo, hablando por otro tema con Vicuña, le pregunté si le divertía porque nos había clavado un amigo por un problema familiar”.

Sin embargo, hace unos pocos meses este vínculo se rompió. Es que, la gran molestia comenzó luego de lo que fue el discurso de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro de Moda, en donde habló de que Argentina le había dado un gran amor con Pampita y su marido viviendo un momento incómodo desde las mesas.

Cuándo se rompió la relación entre Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán

Luego de eso, Pampita y Roberto García Moritán celebraron el cumpleaños de su hija, por lo que Benjamín Vicuña fue invitado en contra la voluntad del político y con varias condiciones: “Pampita invitó a sus hijos, por supuesto, y, por lo tanto, también a Vicuña. A Moritán ya no le gustaba, pero finalmente accedió con una condición: en la fiesta los protagonistas tenían que ser la nena, Pampita y él. Nada de Vicuña en las fotos ni en las menciones ni en ningún lugar. No se lo banca”

Benjamín Vicuña-Roberto García Moritán-2.jpg

“La orden, que Pampita conocía muy bien, era que Vicuña no saliera en ninguna foto, que no tuviera ningún protagonismo ¿Por qué esto? Porque buena parte de la fiesta se costeaba con canjes, y después había que devolverles a los emprendedores con publicaciones en las redes sociales. Entonces, Moritán no quería que apareciera Vicuña, estaba muy insistente con eso. Bueno, al otro día todo estaba perfecto, pero...”, mencionó Paula Varela haciendo alusión a que no se cumplió su pedido.

Por lo que contó el nivel de fastidio de Roberto García Moritán: “Una de las chicas que colaboró con el cumpleaños publicó una foto donde estaba Vicuña. ¡Para qué! Moritán se puso furioso y a los gritos. Se enojó mucho con ella, la llamó y ella, esta chica, borró enseguida la foto. Y la que recibió los reproches también fue Pampita. A mí me contaron que la discusión fue importante, sí. Otra cosa que le molestaba a Moritán es el lugar de la fiesta, porque cree que el Four Seassons, por alguna razón, está muy vinculado a la relación de Pampita con Vicuña”.