Benjamín Vicuña blanqueó a su nueva novia y aseguran que está relacionado con Pampita

Sucede que en ese mismo contexto, el ex marido de la súper modelo, Benjamín Vicuña, formalizó su nueva relación con la economista, quien no tiene un perfil mediático. Y si bien parecerían cosas aisladas, hay especulaciones que podrían conectar la crisis con el blanqueo.

image.png

La conexión entre el blanqueo de Benjamín Vicuña y la crisis de Pampita

Hace una semana, el actor chileno llegó a la gala anual de la Fundación Discar, de la mano de su nueva novia, Anita Espasandín. La relación con la economista y madre de dos hijos se oficializó en junio de este año. A pesar de eso, no habían tenido apariciones públicas, ya que ambos habían optado por mantenerse alejados de los medios.

Al mismo tiempo que esto surgía, Pampita y Roberto García Moritán eran vistos cada vez más separados. Si bien el político acompañó a la modelo a los Premios Martín Fierro, aparecieron los rumores de separación.

image.png

Según contaron diversos medios, la crisis de pareja habría llegado al que la Ana García Moritán se negó a estar presente en actos políticos, y tras varias discusiones, el padre de la pequeña decidió alojarse en Casa Lucía, un hotel de Recoleta.

Daniel Gómez Rinaldi se comunicó con él en Implacables, y le desmintió la noticia. "Yo le dije que me enteré que fueron cuatro noches en total, y él me dijo: ‘No, no, estamos muy bien’. De hecho, me dijo que esta noche se iban al cumpleaños de una pareja muy conocida”, detalló.

Sin embargo, en el ciclo El impertinente (Net TV), Tomás Dente recibió un mensaje en vivo que le advertía que la aparición de Vicuña fue porque sabía de antemano de la crisis de su ex. "Me dicen que, para que no se lo relacione a él con la crisis les habría escrito a los periodistas para blanquear lo suyo. Habría existido un entramado del que no estamos enterando ahora", reveló el conductor.

image.png

Los rumores de crisis de Pampita y García Moritán

De esta manera, apuntó que Pampita no sabría cómo manejar la crisis a nivel mediático. Ana Laura Román recordaba cómo ella hizo una fiesta para festejar los diez años de amor con Benjamín pese a la tremenda crisis que capeaban juntos.

“Es raro que Vicuña, que tarda siempre en blanquear, lo haya hecho la semana pasada a sabiendas tal vez de que entre Pampita y Moritán, existía una crisis”, especuló Dente. Además, explicó: “Desde el jueves muchos periodistas manejábamos esta información tan sensible, pero hasta hace unas semanas Vicuña, se mostraba como incómodo cuando le hablaban de Espsandín”.

Por último, el conductor cerró: “Fíjense que Benjamín, que siempre fue muy reticente a hablar con la prensa, con qué holgadez, con qué comodidad, con qué liviandad presentó a Anita públicamente, sonriendo, mostrándola delante de las cámaras, haciendo como toda esa pantomima, ese acto intensivo”.