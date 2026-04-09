Tildaron de "mugrosa" a Barby Franco y la influencer explotó contra la seguidora

La pareja de Fernando Burlando estalló en las redes sociales luego de que se refieran al estado de sus zapatillas. Qué dijo y cuánto cuestan las zapatillas.

Luego del accidente que sufrió en su Tesla en la ruta 3 , Barby Franco volvió a explotar en las redes sociales con un fuerte mensaje para una seguidora que la atacó sin piedad al hacer referencia sobre el estado de las zapatillas que mostró en una foto compartida en sus historias de Instagram. La modelo no dejó pasar el comentario y retrucó por el mismo medio con una fuerte frase.

“Amiga, limpiá las zapatillas. ¿No te diste cuenta de la mugre que tienen?”, escribió una susuaria sobre la foto compartida donde se ve un calzado que, en priemera instancia y de lejos, pareciera que estaban descuidadas y con suciedad. Sin embargo la pareja de Fernando Burlando se encargó de enterrar la crítica con una respuesta furiosa.

“Amo. Muchos de estos mensajes. Para los que saben de la marca de zapas, los modelos son así”, dijo y luego escribió mostrando de cerca las zapatillas: “Tanto que bardean, ¿qué zapas son?”.

Barby Franco Zapatilla

En la misma mostró que se trata de una Stardan de malla blanca con estrella naranja y aplicaciones de piel platino, que de lejos haec pensar que están descuidadas pero en realidad no es así. Según muestra la página web, el par de zapatillas cuestan 800 dólares (más de un millón de pesos).

Cuánto cuesta el Tesla que chocó Barby Franco

Barby Franco preocupó a todos en el mundo de la farándula cuando se conoció que el viernes 3 de abril sufrió un choque en cadena en la ruta 3 con su particular auto que le regaló su pareja Fernando Burlando durante la navidad de 2025. Para fortuna de la reconocida modelo, no sufrió daños físicos ni heridas de gravedad.

Sin embargo el dolor llegó al ver que el lujoso auto que tiene sufrió daños en la parte trasera tras chocar. Es que no se trata de un auto barato ni común sino que tan solo tres personas en el territorio nacional cuentan con el lujoso auto que despierta la atención de todos quienes lo cruzan por la calle.

Respuesta zapatillas Barby Franco

Precio zapatillas Barby Franco

Qué auto es y cuánto cuesta

Se trata de un Tesla Cyberbeast, popularizado por su creador Elon Musk, que cuenta con un diseño particular fuera de lo común que genera admiración en los fanáticos de los automóviles. No es una unidad de fácil acceso debido a que su valor es extremadamente alto: ronda los 300.000 dólares, aunque en Estados Unidos, cuesta 80.000 dólares.

Tesla-1

Tan solo tres personas en el país tienen este tipo de automóviles: Barby Franco y Coscu, el streamer que en él a una reconocida marca de energizantes.