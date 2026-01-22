El clima en Neuquén

Todos los nominados a los Oscar 2026: ¿qué pasó con Belén, el filme argentino?

Los premios de la Academia de Hollywood se celebran el 15 de marzo.

Todas las nominaciones a los premios Oscars 2026

Este jueves se conocieron los nominados a los Premios Oscar en su edición 98°. La presentación estuvo a cargo de lo actores Danielle Brooks y Lewis Pullman quien serán los encargados de anunciar las películas, directores, intérpretes y equipos técnicos que buscarán la estatuilla dorada.

La ceremonia de premiación será el 15 de marzo en el Teatro Dolby. Como novedad se destaca que habrá una entrega por primera vez de un galardón a Mejor Casting.

Belén, un largometraje basado en hechos reales ocurridos en Tucumán, no fue nominado a los premios en la categoría “Mejor Película Internacional”. El filme dirigido por Dolores Fonzi y protagonizada por Camila Pláate, sigue el caso verídico de una joven que en 2014 fue acusada de homicidio agravado por el vínculo porque sufrió un aborto espontáneo en un hospital.

También quedaron fuera de la categoría: Sonido de caída (Alemania), Confinada en casa (India), El pastel del presidente (Irak), Kokuho (Japón), Todo lo que queda de ti (Jordania), Palestina 36 (Palestina), Sin otra opción (Corea del Sur), Turno de tarde (Suiza) y Chica Zurda (Taiwán).

Las 24 categorías de nominaciones a los Premios Oscar 2026

  • Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

  • Mejor Director

Chloé Zhao, por Hamnet

Josh Safdie, por Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

Joachim Treier, por Sentimental Value

Ryan Coogler, por Sinners

  • Mejor Actriz principal

Jesse Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renata Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

  • Mejor Actor principal

Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra

Michael B. Jordan, por Sinners

Wagner Moura, por The Secret Agent

Ethan Hawke, por Blue Moon

  • Mejor Actriz de reparto

Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

Amy Madigan, por La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, por Sinners

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Sentimental Value

Elle Fanning, por Sentimental Value

  • Mejor Actor de reparto

Stellan Skarsgård por Sentimental Value

Jacob Elordi por Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Benicio Del Toro por Una batalla tras otra

Sean Penn por Una batalla tras otra

  • Mejor Casting

Hamnet

Marty Supreme

The Secret Agent

Una batalla tras otra

Sinners

  • Mejor Película Internacional

The Secret Agent (Brasil)

Fue solo un accidente (Francia)

Sentimental Value (Noruega)

Sirat (España)

The Voice of Hind Rajab (Túnez)

  • Mejor Película de Animación

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

Zootopia 2

Little Amélie or the Character of Rain

  • Mejor Documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

  • Mejor Montaje

F1

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

  • Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueños de trenes

  • Mejor Guion adaptado

Hamnet

Una batalla tras otra

Train Dreams

Bugonia

Frankenstein

  • Mejor Guion original

Sinners

Marty Supreme

Sentimental Value

Blue Moon

Fue solo un accidente

  • Mejor Sonido

F1

Frankenstein

Sinners

Sirat

Una batalla tras otra

  • Mejor Banda Sonora

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sinners

  • Mejor Canción Original

“Golden”, en KPop Demon Hunters, de EJAE y Mark Sonnenblick

“Sweet Dreams of Joy”, en Viva Verdi!, de Nicholas Pike

“I Lied to You”, en Sinners, de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson

“Dear Me”, en Diane Warren: Relentless, de Diane Warren

“Train Dreams”, en Train Dreams, de Nick Cave y Bryce Dessner

  • Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sinners

  • Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

  • Mejor Maquillaje y Peluquería

Frankenstein

The Smashing Machine

Sinners

Kokuho

The Ugly Stepsister

  • Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fuego y cenizas

F1

Jurassic World: Renace

The Lost Bus

Pecadores

  • Mejor Corto Ficción

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

The Singers

Jane Austen’s Period Drama

Two People Exchanging Saliva

  • Mejor Corto de Animación

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

  • Mejor Corto Documental

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

