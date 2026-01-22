Espectáculos La Mañana Premios Oscar Todos los nominados a los Oscar 2026: ¿qué pasó con Belén, el filme argentino?

Los premios de la Academia de Hollywood se celebran el 15 de marzo.







Todas las nominaciones a los premios Oscars 2026

Este jueves se conocieron los nominados a los Premios Oscar en su edición 98°. La presentación estuvo a cargo de lo actores Danielle Brooks y Lewis Pullman quien serán los encargados de anunciar las películas, directores, intérpretes y equipos técnicos que buscarán la estatuilla dorada.

La ceremonia de premiación será el 15 de marzo en el Teatro Dolby. Como novedad se destaca que habrá una entrega por primera vez de un galardón a Mejor Casting.

Belén, un largometraje basado en hechos reales ocurridos en Tucumán, no fue nominado a los premios en la categoría “Mejor Película Internacional”. El filme dirigido por Dolores Fonzi y protagonizada por Camila Pláate, sigue el caso verídico de una joven que en 2014 fue acusada de homicidio agravado por el vínculo porque sufrió un aborto espontáneo en un hospital.