Tomás Holder le salvó la vida a una chica en Punta del Este: el video del acto heroico

La palabra de Tomás Holder luego del hecho

La escena fue publicada en las redes sociales y todos coincidieron en que si no hubiera estado Holder allí, la situación podría haber terminado mal. Poco después, el ex GH reflexionó: "Ojalá todos tomemos conciencia de lo importante que es ayudarnos entre nosotros. Nunca te quedes mirando. Agradecido a Dios de haber podido ayudar".

El día después, Holder habló en "Desayuno" y explicó: "Estabamos cenando con amigos y de pronto, escuchamos un golpe re fuerete. Me doy vuelta y veo la situación... todos estaban mirando entonces me acerqué y me mandé. La verdad es que no sabía hacerlo bien, hice lo que me acordaba, como pude y la ayudé".

Holder reveló que volvió a ponerse en contacto con los dueños del lugar para saber cómo se encontraba la chica y ellos le confirmaron que todo había salido bien. "Al parecer, le bajó la presión pero nos asustamos mucho porque no respiraba... se me puso la piel de gallina".