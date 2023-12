Tres años sin Carlín Calvo: el día que quiso evitar la traición de un jugador de Boca

Su primer papel en televisión llegó en 1978, el mismo año que la Argentina se consagró campeón mundial de fútbol por primera vez, de la mano de La familia Superstar. Dos años más tarde protagonizaría la telenovela El Rafa.

Embed

En 1982 protagonizó Juan sin nombre, junto a la actriz Luisina Brando. En 1983 protagonizó junto a Federico Luppi y Luisina Brando la telenovela, Los días contados, de ATC. En 1984 trabajó por primera vez con Ricardo Darín en la exitosa obra de teatro, Extraña pareja, que permaneció dos temporadas en escena. Al mismo tiempo hacía también televisión y cine en Sólo un hombre y Adiós, Roberto, donde encarnó a un personaje bisexual.

Del comienzo fallido, al éxito: la historia de Amigos son los Amigos

En 1989, Carlín fue convocado para un proyecto de Canal 11, Edgar Queta, una comedia que no llegó a ver la luz. Sin embargo, ese proyecto de ficción fue reformulado meses más tarde tras la privatización de ese canal y derivó en la exitosa tira Amigos son los amigos, junto a Pablo Rago.

En esta telenovela, Calvo encarnó al personaje de Carlín Cantoni, un fletero que hacía mudanzas. Sus frases “Es una lucha”, “Vos, fumá” y la exclamación con a que llamaba a Rago, “¡Pendex!”, forman parte del acervo popular argentino.

Pablo Rago y Carlos Calvo protagonizaban Amigos son los Amigos (Telefe) Pablo Rago y Carlos Calvo protagonizaban Amigos son los Amigos (Telefe), el clásico de la década de 1990

En marzo de 1999, Carlín sufrió el primer ACV que lo dejó con la mitad izquierda del cuerpo paralizada. Desde entonces, hasta su muerte en plena pandemia de coronavirus, contó con el apoyo de su ex esposa Carina Galucci y sus hijos Facundo y Abril.

El día que Carlín Calvo casi se pelea con Daniel Passarella

Hoy se desempeña como director técnico de Palm Beach Stars, pero José Luis Villarreal fue uno de los pocos jugadores que vistieron la camiseta de los dos clubes más populares de la Argentina: Boca Juniors y River Plate. Oportunamente entrevistado por los periodistas Hernán Castillo y Nicolás Distasio, “Villita” recordó lo difícil que resultó su desembarco en el club de Núñez allá por el año 1993.

Luego de haber jugado cinco años en el Xeneize, Villarreal decidió continuar su carrera en el Millonario. Y esa transición al club de la banda no fue sencilla: según su relato en la calle lo escupían y era insultado. Hasta recibía llamados intimidantes en su domicilio.

El día que Passarella le puso los puntos a Carlín Calvo en un bar

En el inicio de las negociaciones para pasar de Boca a River, Villarreal compartió un café con el entonces director técnico del Millonario, Daniel Passarella. Y fue en ese contexto que se toparon con uno de los actores que más amaba los colores azul y amarillo.

“Yo a Carlín lo conocí cuando estaba sano, él hacía Amigos son los amigos. Con (Daniel) Passarella nos reunimos a la vuelta del Monumental y estábamos sentados cuando lo veo entrar a Carlín por la puerta todo contento. Pero cuando lo ve a Passarella se le transformó la cara”, recordó en la entrevista brindada a la cadena TNT.

Don Diego Claudia Villafañe Diego Maradona y Carlos Calvo en la tribuna de la Bombonera 1200 x 678.jpg Don Diego, Claudia Villafañe, Diego Maradona y Carlos Calvo en la tribuna de la cancha de Boca Juniors.

Villarreal intentó explicarle al actor que la charla informal que estaba manteniendo con Passarella no tenía mayor relevancia. “Me dijo ‘Por favor te lo pido: no nos hagas esto’. Y yo le dije que solamente estábamos tomando un café. Entonces lo mira a Daniel y le dice 'No seas hijo de puta, dejate de joder'”, añadió. Meses después, Villarreal terminó jugando en River Plate.

Pero en el clamor de la discusión las cosas casi se salen de los cabales. Algo que afortunadamente no sucedió. “Passarella, que es un calentón, le dijo: 'a mí no me faltes el respeto porque me levanto'", comentó el ex jugador cordobés sobre la reacción del Káiser.

Daniel Passarella.jpg Temperamental, Daniel Passarella estuvo a punto de pararse para invitar a pelear a Carlín Calvo.

Tiempo después de ese café y la irrupción de Carlín en el bar, Villarreal y el actor coincidieron en una concurrida zona del barrio porteño de Palermo. “Lo recuerdo a Carlín porque era un bostero fanático y declarado. Con el tiempo me lo crucé en los lagos de Palermo y nos moríamos de risa. Conozco casi a la perfección lo que le pasó con su enfermedad porque a mi papá le pasó lo mismo", concluyó Villita.