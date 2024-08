Trucho: Ángel de Brito contó qué pasará en la segunda eliminación de Bake Off

A muy poco del estreno de Bake Off, Ángel de Brito contó un detalle que se filtró del programa de pastelería.

Ángel de Brito siempre da primicias sobre todo lo que ocurre en la televisión argentina. A muy poco del estreno de Bake Off por la pantalla de Telefe, el conductor dio un detalle desconocido del programa de pastelería que presentará Wanda Nara: una de las eliminaciones ya está arreglada y contó quién abandonará el certamen.

La edición Bake Off famosos promete cautivar a los espectadores, con grandes figuras convocadas y la conducción de la empresaria. “Ya armaron la promo de Bake Off y están grabando las aperturas de cada figura, es muy caro, son muchas figuras”, explicó el conductor en LAM sobre el certamen que muy pronto se estrenará.

El periodista había confirmado la presencia de Florencia Peña pero antes de empezar con las grabaciones, cambió de opinión. “Se bajó Flor Peña, a último momento reculó. Había arreglado participar solo en tres capítulos para poder irse de gira, iba a ser la tercera eliminada de Bake Off. El canal le pidió ocupar ese lugar a Vero Lozano”, contó el periodista.

Además, dieron más detalles de otros participantes del certamen. “De todo hay que aprender, hay que hacer curso de todo en la vida. Quiero aprender a cocinar, te sirve para la vida. Salado sé hacer todo”, habría dicho Gastón Edul. “Sé bastante de cocina. Hay mucho talento, no sé si voy a llegar lejos. Me encantaría volver a la tele, con la ficción”, expresó Damián De Santo.

La cuenta Chismes con Uri sumó un detalle más sobre la participación de Vero Lozano, la reemplazante de Flor Peña, que mencionó Ángel en su programa. “La segunda eliminada de BakeOff va a ser Vero Lozano, está arreglado por contrato. Algo va hacer mal y la van a rajar”, expresó y Ángel confirmó la información al retuitear el posteo en su perfil.

angel.jpg Ángel de Brito reiteró la información sobre Vero Lozano en X.

En Intrusos revelaron los detalles de la nueva edición de Bake Off

Luego de su exitosa temporada en 2020, y las que le siguieron, Bake Off Argentina se prepara para volver con todo con una nueva edición. El reconocido reality culinario vuelve a la pantalla de Telefe completamente renovada, la cual no solo tendrá una nueva figura en la conducción sino también en el jurado.

Además, en esta oportunidad le abrirá sus puertas a las celebridades para que pongan a prueba sus dotes en la cocina para lograr convertirse en el mejor pastelero del país, así informaron desde Intrusos, el programa que conduce Florencia de la V a través de la pantalla de América TV.

Si bien en las últimas ediciones estuvo al mando de Paula Chaves, a mediados de mayo se conoció por parte de Wanda Nara que iba a reemplazarla. “Ya firmé mi contrato para conducir”, indicó la empresaria, que supo hacerse su lugar en Telefe con la última temporada de MasterChef, a través de las redes sociales.

Por su parte Chaves a la hora de conocerse su desplazo de la conducción del programa, se mostró bastante triste. “‘Me dolió me parece que es decirlo más desde un lado de enojo y no estoy enojada, ni mucho menos. Sino que es un proyecto que hice durante tanto tiempo, que me encantó hacer, que marcó un montón en mi vida y en mi carrera,”, comentó ante un cronista de LAM.