Un ex Gran Hermano le deseó lo peor a Alfa tras su internación

image.png

En septiembre del año pasado Alfa había tenido una desagradable actitud, luego de darse a conocer la noticia de que Maxi había estado en una situación límite y había consumido ansiolíticos con alcohol. La preocupación por su estado de salud pareció no conmoverlo. “Pensar que hace unos días se burlaba de mí en Editando Tele (Net TV) porque un control de alcoholemia me dio positivo por 0.7 (dos copas de vino, permitido en CABA 0.5...) diciendo ‘¡por fin tiene algo positivo!’”, había dicho desde su cuenta de Instagram. “¡En la vida todo vuelve, todo!”, se despachó en aquel momento.

Alfa y Maxi Giudici, una enemistad que nació en Gran Hermano y se mantiene al día de hoy

En una nota con Poco Correctos, Alfa ratificó su polémica posición al hablar sobre cómo estaba el cordobés. “Maxi no es mi amigo. Estaba en la casa, pero no es mi amigo, no tengo ningún sentimiento para con él, ninguno de más. Me deseó la muerte cuando yo estaba dentro de la casa, al decir: ‘Que lo saquen dentro de una bolsa’”, aseveró con desprecio sobre Maxi Giudici aquella vez.

image.png

“¿No te da pena para nada esto?”, indagó el movilero. “No, de verdad que no. Me apena, a mí me apena de la gente que quiero, de la gente que me quiere, de la gente que me demuestra en la vida, en el día a día, que es buena gente”, concluyó. Duras frases de Alfa que parecerían una devolución de gentilezas de Maxi Giudici.