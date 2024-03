Estalló Gran Hermano: por qué Cata y Furia no se hablan más

La tensión entre ellas alcanzó su punto máximo cuando Furia insinuó que nominaría a Catalina para su expulsión de la casa. "¿Qué pasó con Catalina? Suena el timbre y le mando Cata al 9009. ¿Por qué tanta discordia? Además está en modo cocora y no me mira. No sé, yo no le hice nada", expresó Furia, dejando en claro la ruptura entre ambas.