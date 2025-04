Un ex La Peña de Morfi reveló qué opinaría Gerardo Rozín de los escándalos alrededor del programa

“Rozín se estaría muriendo con lo que pasa en La Peña”, lanzó sin filtro. La frase no fue una exageración en el marco de una charla casual, sino una sentencia que vino acompañada de un fuerte análisis sobre cómo cambió el espíritu del programa tras la partida de su creador. “Él cuidaba mucho el producto, quería que saliera todo bien, buscaba que no pase ningún desastre”, rememoró Cascón, que fue parte del ciclo durante nueve temporadas consecutivas y se convirtió en uno de sus rostros más reconocidos.

El último capítulo de esta novela interminable fue protagonizado por Lizy Tagliani, actual conductora del ciclo, quien fue acusada por Viviana Canosa de robar objetos personales. Una acusación tan grave como inesperada que volvió a sacudir los cimientos de un programa que, bajo la mirada de Rozín, tenía una impronta completamente distinta.

Gerardo Rozín 2.jpg Gerardo Rozín

Rodrigo Cascón habló la situación de La Peña de Morfi

"La Peña estuvo muy bombardeada por muchas situaciones que se van de los temas nuestros", lamentó Cascón. “La verdad que no puedo opinar mucho de cosas que no sé si son verdad o mentira”, añadió, evidenciando la tensión que generan los rumores y versiones cruzadas. El cocinero también hizo referencia a las especulaciones que lo rodearon en los últimos meses: “Hay mucha mentira en el ambiente y se han dicho un montón de cosas de mí que son mentira. Yo puedo poner las manos en el fuego por gente que conozco. Por la gente que no conozco, no lo sé”.

Cascón fue desvinculado del programa justo antes del inicio de la décima temporada, una decisión que lo tomó por sorpresa, pero que eligió procesar sin resentimientos. “Muchos de los temas están en la Justicia, ellos verán cuál es la verdad y que ocurra lo que tenga que ocurrir”, concluyó, con tono mesurado, pero firme.