Rodrigo Lussich dijo lo peor de Diego Leuco en medio del escándalo de Lizy Tagliani

En medio de las fuertes denuncias mediáticas y judiciales de Viviana Canosa, muchos famosos salieron a respaldar a Lizy Tagliani, actitud que les costó el repudio de la denunciante, quien se tomó el tiempo de nombrarlos uno por uno no solo para cuestionarlos, sino también para pasarles factura por alguna cuestión del pasado.

lussich.png La palabra de Rodrigo Lussich en Instrusos

La palabra de Diego Leuco sobre Lizy Tagliani

Durante el ocasional encuentro, el notero de LAM (América TV) le preguntó su opinión respecto de la complicada situación que vive por estos días Tagliani. La respuesta del periodista fue fría y distante: "Yo me siento normal, estoy muy tranquilo. Esperando que todo se resuelva de la mejor manera". Y agregó: "No tengo mucho para aportar, ni agregar en esta situación. Yo hago mi laburo y estoy atento a las cosas que pasan, pero entiendo que algo se resolverá".

Ante la insistencia del cronista, Leuco se refirió al descargo que hizo su compañera de conducción durante el programa La Peña de Morfi del 13 de abril, posterior a la denuncia de Viviana Canosa: "La vi normal, pero interesada en decir su verdad sobre el comienzo y después hicimos el programa, pero no mucho más".

lapeña.png El descargo de Lizy Tagliani en La Peña de Morfi, programa que conduce junto a Diego Leuco.

Diego Leuco también dejó en claro que la prioridad en este momento de su vida es el viaje que tenía programado a Polonia, por lo que estará ausente en los programas del 20 y 27 de abril. Ante estas declaraciones, Lussich opinó que se lo notaba incómodo hablando del tema de Lizy Tagliani y que no se jugó nunca por su compañera de conducción: "Por lo pronto, se lo nota incómodo, muy incómodo; y después no define nada. A mí me parece que se abrió de gamba fuerte. Pero bueno, usted saque su propia conclusión, señor".

Según Lussich, las declaraciones fueron "sin onda"

Finalmente, respecto de la actitud de Diego Leuco, Rodrigo Lussich concluyó: "Le faltó un poquito de énfasis o una frase más contundente. No te digo poner las manos en el fuego, porque no tenés por qué ponerlas por nadie, pero tampoco el otro extremo. Un poquito más de onda, básicamente".