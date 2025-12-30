Una noche con dos sorpresivas salidas en Masterchef: quiénes se despidieron entre lágrimas del certamen

MasterChef Celebrity sigue dejando víctimas con el paso de las instancias al hacerse sentir que el nivel va aumentando considerablemente con el paso de los días. Un error mínimo en la gala de eliminación puede generar una sorpresiva salida del certamen que cautiva a la televisión.

Este lunes dos personas se vieron obligadas a decirle adiós al programa: una de ellas por el resultado de su preparación mientras que otra se despidió oficialmente de sus compañeros.

El reality sufrió una baja importante a nivel personajes con la salida de Momi Giardina , quien fue eliminada durante la gala de este lunes tras realizar un plato que no convenció al jurado. El objetivo del mismo era hacerlo en un lapso de 60 minutos y que tenga como protagonista al atún rojo.

Embed

Ante el resutado, los jurados exhibieron los motivos de su decisión y comunicaron la eliminación de la bailarina que brilla en el streaming de Luzu TV.

"Fua, un poco me la esperaba. Primero quiere decirles gracias, me divertí mucho. Entré con mucho miedo porque la cocina para mi tiene algo para mi que me tenía anulada y ustedes me empujaron. Siempre trato de divertirme en el trabajo, reírme de mis errores, que hace que la pase mejor", comenzó diciendo y agregó: "Me voy con una olla de amigos. Son increíbles".

El final anunciado: Maxi López se despidió entre lágrimas de Masterchef

La conductora del certamen dejó a todos boquiabiertos cuando llamó a Maxi López para que baje del balcón y le anuncie a sus compañeros una dolorosa decisión que debió tomar para poder viajar a Suiza y acompañar a su actual pareja a días del nacimiento de su hijo Lando.

“Se me terminó el tiempo. Me están esperando, así que tengo que viajar”, dijo Maxi estremeciendo al set de grabación. Sumado a esto dijo dejó una propuesta que generó aplausos de sus compañeros: “La decisión está tomada y tengo que irme. Tengo que acompañar a Daniela en Europa. Pero... voy a volver. Vuelvo después de unas semanitas para estar de nuevo con mi familia de MasterChef”.

“Presi, me duele en el alma que te vayas, pero me encanta la razón por la cual te vas y más todavía que vayas a volver. Maxi, tenemos un regalo”, soltó el Chino Leunis sobre la decisión comunicada.

Embed

Más tarde el exfutbolista recibió un regalo por parte del jurado, guardado bajo siete llaves en una caja blanca y celeste. Al momento de abrirlo, Maxi se emocionó al ver que era un delantal de chef pequeño para su hijo: “Me muero de amor. Qué chiquitito”.