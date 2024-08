Victoria Vannucci reveló la trama de la pelea de los 500 millones de dólares en su familia

Este miércoles, al aire de A la Tarde (América TV), Vannucci reafirmó que no quiere tener nada que ver en la batalla que Garfunkel enfrenta contra algunos de sus familiares. “Mirá, me hinché tanto las pelotas de que siempre tengo que andar respondiendo yo las cosas porque él o manda cartas o cualquier cosa, que le dije ‘me parece que te tenés que contratar un abogado y no romperme más las pelotas’. Entonces es como que ahí la cosa cambió por suerte, tiene un abogado”, dijo en referencia a Broitman.

victoria vanucci portada.jpg

Pero la ex tenista insistió: “No quiero estar involucrada, lo dije desde el día uno y no se respetó. Más allá de que no se haya respetado eso, yo siento que esto es una pelea familiar en la que hay odio. (...) Ahora me llaman por teléfono y aprovecho públicamente para decirles que no lo hagan más. No quiero estar metida”.

Victoria Vannucci confirmó que todos los meses le pasa plata a Matías Garfunkel

La ex tenista y modelo Victoria Vannucci rompió el silencio sobre su situación con Matías Garfunkel y dejó a todos en shock al revelar que le transfiere una millonaria suma de dinero por mes para que el empresario pueda subsistir.

Al aire de A la Tarde (América TV), la conductora Karina Mazzocco le preguntó a la modelo si era cierto que le daba una mensualidad a su ex marido y de cuánto dinero se trataba. Sin vueltas, la ex tenista respondió: “Son mil dólares. Ahí adentro también está lo que es la obra social”. Y sumó: “Lo que me resulta a mí muy caro es el tratamiento médico (de Garfunkel)".

A dos meses del grave accidente, Garfunkel y Vanucci volvieron a Bariloche.

Respecto a por qué accedió a transferir esa suma todos los meses, explicó: “El intercambio con Matías fue ‘vos me firmás la tenencia, no te veo nunca más, no quiero saber nada con vos’. Hasta lo liberé de toda responsabilidad futura también de manutención. Prefiero salir y trabajar”.

“Es como uno quiere vivir la vida y yo quiero vivir mi vida bien y feliz. No quiero vivir siempre rodeada con problemas”, concluyó Victoria.