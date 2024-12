Victoria Vanucci mostró las fotos de la detención de Matías Garfunkel por violencia de género

Es que Victoria Vanucci decidió romper el silencio y contar todos los problemas que tuvo con su ex pareja y los distintos hechos de violencia que sufrió. Es por eso que la policía de Park City, en Utah, detuvo a Matías Garfunkel .“Preso en la cárcel de Park City y de ahí al instituto psiquiátrico por orden médica”, escribió la ex modelo en sus redes sociales.

Asimismo, tras mostrar las pruebas de la detención de su ex, aprovechó para dar un mensaje que exponga todo el valor que debió tomar para afrontar esta situación: “Por más dolor, por mis hijos y por mi misma digo ¡basta! Entiendo perfectamente a las mujeres en mi situación, entiendo que me manipuló durante años con sus enfermedades y demás…”.

“Tengo tanto para aprender... Cuando uno quiere ver feliz a un hijo hace cualquier cosa. ¡Mi error fue no hacer esto hace años! Mis hijos están conmigo y bien y estamos arrancando un tratamiento terapéutico los tres para sanar”, indicó Victoria Vanucci sobre cómo serán los pasos a seguir.

De este modo, en las imágenes que compartió se pudo ver con claridad cómo la policía fue a buscar a Matías Garfunkel a su hogar y él accedió a salir para conversar con el personal. De este modo, incluso con alguna risa de por medio, el empresario se subió al patrullero que lo depositó en la comisaría.

Qué dijo Victoria Vanucci en su denuncia pública contra Matías Garfunkel

Entra las fuertes acusaciones que lanzó Victoria Vanucci, remarcó cómo fue el accionar de Matías Garfunkel: “Me tiró, me empujó, me pegó, me dice ‘puta’ frente a mis hijos, me dice que muera de cáncer como mi madre delante de mis hijos. Esto se lo hace a la única persona que lo ayudó durante todos estos años... Nunca me voy a arrepentir de ayudar pero necesita estar internado y no tengo problema de mostrar los archivos médicos de sus ataques psicóticos”.

“Lamentablemente el padre de mis hijos quiso hacer esto público. Su psiquiatra y compañía pidieron que esté en un instituto psiquiátrico por abuso físico, mental y por manipulación de mis hijos. Siempre traté de que la verdad no saliera a la luz por vergüenza, pero el arreglo era claro: yo jamás hablaría mal de él frente a mis hijos y viceversa, pero él tiene una enfermedad: bipolaridad extrema, más borderline personality y osbsesive compolsive behavior. Por último, me siento orgullosa como madre y siento que que di todo de mí para ayudarlo y que mis hijos vean esas acciones para que el día de mañana piensen que jamás le solté la mano; me duele el corazón”, expresó desde el dolor.