Victoria Vanucci presentó a su nuevo novio, 21 Savage, un rapero británico súper famoso

Cuando nadie lo esperaba, la mediática y ex pareja del Ogro Fabbiani y Matías Garfunkel, confirmó su nueva relación.

"Mi hijo no quiere ver fotos mías con nadie"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/Wnd0HKELNa — América TV (@AmericaTV) November 6, 2024

El pedido del hijo de Victoria Vanucci

“Cuando tengo este tipo de preguntas, me río porque tengo un acuerdo con mi hijo Napoleón; él me pidió que no quiere ver fotos mías con nadie”, contó Vanucci entre risas al ser consultada sobre su relación. Explicó que su hijo, de la llamada generación alfa, le planteó este “contrato” hace dos años, lo que la llevó a mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada.