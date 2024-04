Video: cómo quedó Martín Ku al ver que Furia sigue en Gran Hermano

"Yo no me pongo triste por el juego", dijo el Chino ante la consulta de su rival en el reality. "Pero con Cata te estabas llevando mucho mejor…", respondió Furia de inmediato. "Sí, pero no porque se vaya me voy a poner triste. Es hermoso estar afuera", replicó Martín tratando de dar por cerrada la conversación.

Embed - Furia le agradeció al público luego de quedar victoriosa en el gran duelo de la noche -Gran Hermano

"No, Martín. No hay mejor lugar que este", dijo Juliana con fuerza. "Obvio, pero afuera no hay nada malo", reafirmó su postura el Chino mientras que Furia cerró el dialogo diciendo: "No, yo no quiero ir afuera. Me quiero quedar acá por el resto de mi vida. Soy muy feliz acá adentro".

Gran Hermano: Cata no pudo contra Furia y fue eliminada por segunda vez

Gran Hermano vive una de las galas de eliminación más intensas de todas las ediciones del reality más visto de la televisión argentina. Catalina y Juliana se enfrentan en un mano a mano histórico. A tal punto que Santiago del Moro comenzó la gala del lunes confirmando que la votación de la gala de eliminación superó, en votos, a la final de Marcos Ginocchio que obtuvo más de 5 millones de votos. Además, el rating trepó a 24 puntos sobre la medianoche.

Pasada la medianoche, Del Moro comunicó a la casa que Catalina de convertía en la nueva eliminada de la casa más famosa del país con más del 57 por ciento de los votos. La pediatra había ingresado en el repechaje por decisión del público.

Previo a conocer el nombre del eliminado número 16, Del Moro invitó a Catalina al confesionario para charlar sobre el por qué tiene que seguir en la casa de Gran Hermano. "Entré con un objetivo, pero me encontré con una casa distinta. Me sentí traicionada y me dolió mucho. Me encontré con una casa desunida. Me encontré con una Juliana que no era. Me sentí muy defraudada, y pese a ello la quiero mucho", comenzó diciendo la pediatra al conductor del ciclo.

image.png

Luego reconoció que cuando se fue Rosina sintió un poco rara a Furia e incluso la observó "celosa" de las amistades. "Cuando entró Alfa me sentí muy mal y vi que hubo gente como Martín que se acercó a apoyarme y ella (por Juliana) no lo hizo", agregó la morocha en un mano a mano con Santiago.

Además, sostuvo que "los chicos me tomaron como líder, es decir, como buena gente. Uní mucho a la casa" y reconoció, al mismo tiempo, que "soy una persona confrontativa, pero soy muy fiel a mis amigos".

Juliana también tuvo su diálogo con Santiago y, a minutos de conocer la decisión final del público, aseguró sentirse bien psicológicamente, pero reconoció que tiene a toda la casa en su contra. “Tengo mis contenciones en Mauro y Emmanuel”, dijo la doble de riesgo.

No hay dudas que el ingreso de Alfa cambió la relación entre las participantes, pero Juliana sostiene que Catalina entró siendo líder de la casa. “Empezó a tener el control”, acotó la participante.