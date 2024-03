Video: la pelea cara a cara de Emma y Catalina en Gran Hermano

GH 1.jpg Emma y Catalina en una pelea anterior en Gran Hermano

La participante no escatimó en señalar a Emmanuel, preguntándole directamente: "Emma, ¿te sentís el más falso de la casa de Gran Hermano?" La respuesta no se hizo esperar, con Emmanuel defendiéndose con vehemencia: "Soy bastante auténtico, aunque a vos no te guste. No te nominé, te subí a placa porque no te banco, te lo digo en la cara y espero que te vayas".