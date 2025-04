Viviana Canosa reveló quién es la persona que podría encontrar a Loan pero no lo dejan trabajar en el país

“Yo me reuní con este tipo hace un mes y medio que se llama Tim Ballard, ex de la CIA y que recorre el mundo para rescatar a niños de las redes de trata”, expresó Canosa al aire, visiblemente afectada. La periodista afirmó que Ballard, cuya figura inspiró la película Sonido de libertad, llegó a la Argentina con la intención de colaborar en el esclarecimiento del caso Loan, pero encontró serios obstáculos para involucrarse.

Viviana Canosa dio detalles inéditos del caso Loan

“Yo quise investigar el caso Loan y lo sigo investigando porque nadie te está contando la verdad. Este norteamericano inspiró el film Sonido de libertad y llegó al país para ayudar a buscar pedófilos. Y yo me reuní con él en el restaurante Piegari, y él lloraba porque quiere investigar el caso Loan. ¿Y saben qué? No lo dejan”, denunció Canosa, al tiempo que pedía a su abogado y panelista Juan Manuel Dragani que le recordara el nombre del ex agente de inteligencia.