Viviana Canosa denunció que Lizy Tagliani estaría involucrada en la misma causa de trata que Marcelo Corazza

En un furioso descargo la periodista aseguró que existió un nexo entre la conductora y el ex Gran Hermano, acusado por corrupción de menores.

"Viví cosas tremendas, te las puede contar Lucas Bertero que éramos muy amigos en esa época. Me generaba ternura, empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa, me afanaba ", expresó la conductora de Viviana en vivo .

Ante las declaraciones de la periodista, la capocómica se volcó a sus redes para contestarle: "Me llegan un montón de capturas y mensajes de lo que están diciendo de mí. Quiero decir que son todas mentiras. Me pongo a disposición. A partir de ahora, de ver cuáles son los pasos a seguir. Quien quiera creerme que me crea", esos fueron les mensajes que se cruzaron las famosas en las primeras batallas del enfrentamiento.