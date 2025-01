Wanda Nara pasó por el barrio privado en el que vive Mauro Icardi para encontrarse con "su nuevo novio"

Las situaciones difíciles entre Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara parecen no tener paz. Este viernes, mientras la reciente pareja voló en un avión privado a Mar del Plata, Ángel de Brito contó en LAM, que Wanda Nara visitó Nordelta y merodeó la "mansión de sus sueños", que actualmente Mauro Icardi, su ex pareja, comparte con la actriz.

Si bien la noticia causó mucha sorpresa, lo principal es que Wanda no visitó La Isla para “molestar” a la pareja sino todo lo contrario. La conductora estaría iniciando un nuevo romance con un multimillonario que habita en el mismo complejo. Según detalló De Brito, Wanda Nara, ingresó al barrio privado con autorización del personal de seguridad, teniendo “el visto bueno” desde una propiedad ubicada en el lote 23 para que la dejen pasar.

Sumado a ello, el panel de LAM , programa de espectáculos que se emite por América TV, profundizó sobre el argumento que utilizó Wanda para poder ingresar al Barrio Cerrado “la seguridad la agarró a Wanda y le preguntó ‘qué hace acá, señora, si usted no vive acá’. Dijo: ‘Vine a hacer una inversión, estoy viendo una casa’. Fue a ver una casa que está en frente de la mansión de los sueños, que vale 14 millones de dólares”, contó Ángel.

ssstwitter.com_1737214367245.mp4 LAM, viernes 17 de enero. Video: America TV en X (ex twitter)

Wanda Nara vuelve a apostar al amor

Más allá del argumento utilizado por la mediática para “despistar” y que los rumores sobre una posible transacción inmobiliaria crezcan, sobre todo por la ubicación que tendría la mansión que desea adquirir, a medida que el programa avanzó los rumores de su nuevo amorío fueron conociéndose.

De Brito comentó "Me dicen que Wanda está conociendo a alguien. L-Gante fue... Estamos averiguando quién es, pero es no famoso... Es empresario, bajo perfil". Además, agregó “es multimillonario, tiene avión privado”. “Hace dos semanas que están entrando al barrio de sus sueños a ver a él. Se llama Carlos”, comentó Ángel, y remarcó: “Lo conoció en Punta del Este. Es polista, se lo presentó Zaira”, concluyó el conductor.

Wanda Nara-Portada.jpg

Se supo la verdadera razón por la que Wanda Nara echó a Ana Rosenfeld

Este jueves todo el mundo se sorprendió al conocer que Ana Rosenfeld ya no representa legalmente a Wanda Nara, al menos en las causas que tiene con Mauro Icardi. A partir de allí se empezaron a tejer miles de especulaciones, desde supuestos diálogos hasta que también se rompió la amistad entre ellas.

Ante la paleta de teorías y rumores que se van tejiendo, la abogada habló con Revista Pronto sobre cómo quedó su relación con Wanda y remarcó: “Por supuesto que somos amigas”.

A continuación, con la amabilidad que la caracteriza, sumó: “Mi relación con Wanda está intacta. Lo mediático no afecta lo personal. La decisión la tomamos desde otro lugar que es muy reservado”.

Recordemos que en la jornada del miércoles, Pepe Ochoa tiró varias bombas en LAM. Por un lado, uno de los textuales que le habría dicho Nara, siempre según el panelista, fue: “Correte, porque no me estás cuidando”. Claramente, según la charla de Ana con este medio, eso nunca pasó.

Por otro lado, se dijo que el nuevo abogado de la conductora, Nicolás Payarola, había tenido un rol determinante con la salida de Rosenfeld. Se dijo que él no es mediático, pero habló del tema, y esto no habría gustado en Wanda, por la amistad con Rosenfeld. Vale remarcar que él es penalista, que no cumple el mismo rol que el que llevaba Ana, que estaba en la parte civil. Cuando Payarola se metió en su terreno se generó un conflicto entre los letrados.