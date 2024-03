Y un día Alfa volvió a ser participante de Gran Hermano

“Entras a una casa que ya está con un juego avanzado. Así que andá, pasala bien, divertite, y a jugar que de eso se ve si mucho. ¿Le aplaudimos?”, dijo el conductor, mientras el participante enfilaba hacia el remís que lo llevaría a la casa, a algunas cuadras de allí.

ssstwitter.com_1711418506721.mp4

Alfa no había sido convocado por Gran Hermano para entrar a la casa, a diferencia de Romina Uhrig o Thiago Medina y Daniela Celis que cruzaron la puerta en compañía de sus gemelas. En el caso de Romina su ingreso fue un poco más extenso, excepto el de Medina y Celis que fue en medio del “Congelados”.

Dentro de la casa, Alfa se mostró feliz junto a sus nuevos compañeros. “Estamos conversando y compartiendo”, le dijo a Santiago quien remarcó que la única que no acepta la visita del exjugador es Catalina.

La pediatra se mostró muy molesta por la llegada del exparticipante y le dejó muy en claro que la casa es de ellos y no de los ex. Incluso pidió que ingrese La Tora. No ocurrió lo mismo con Furia que hacía tiempo pedía por el ingreso de Alfa y se mostró feliz por su estadía en la casa.