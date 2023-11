Yanina Latorre comparó a Pampita con su hija Lola y la mataron en las redes

Es que este viernes en el Bailando fue el turno de Lola para subirse al escenario, pero mucho no convenció al jurado. Por eso, Pampita comentó sobre la presentación de Lola: “Van a tener que buscar esa chispa, esa magia. Eso es lo que les estamos pidiendo. Sino, es una coreo más, que mañana no la comento con ninguna amiga. En cambio, las que me gustan las busco, se la mando a alguien y le digo: ‘Mira esto, mira lo otro’”. Luego de esto, Pampita terminó dándole un 6 en la puntuación.