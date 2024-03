Yanina Latorre reveló por qué "odia" a Maite Peñoñori

La panelista explotó contra su ex compañera y contó porque no fue a su despedida antes de ir a Miami

Situación que en su momento fue polémica por la manera en la que se fue y lo repentino, cosa que al parecer no le gustó mucho a su colega. Durante el pase de programas con Marina Calabró en El Observador 107.9, Yanina comentó por qué no asistió a la despedida que organizó Maite en un boliche y ahí explicó las razones por las que se distanciaron.

image.png

Las duras declaraciones de Yanina Latorre contra su ex compañera

En pleno diálogo con la menor de las Calabró surgió el tema de la salida de Maite del programa de chimentos, y allí en primer lugar explicó el motivo por el cual no participó de la despedida.

"Era un boliche y yo no estoy para boliche, mucha gente, tengo 54. Yo estoy para sentarme, comer un rico plato de comida y un buen vaso de vino. Con LAM terminamos 22.30 y yo a las 23 ya estaba en mi casa sentada con el atún", indicó la angelita.

Yanina Latorre liquidó a Maite Peñoñori tras irse de LAM_ Soberbia y sobradora - Google Chrome 2024-03-20 16-34-32.mp4

Y remarcó lo que le molestó de su ex compañera: "No me gustó lo que me hizo. Yo a Maite la quiero, insistí muchísimo para que venga a LAM, la extrañaba porque me parece buena periodista pero... Llegó distinta en esta segunda etapa, más soberbia y sobradora".

"El día que me atacó por los K, no me habló por WhatsApp ni me preguntó en un pasillo, y eso que teníamos diálogo. Me esperó, se juntó con Josefina Pouso y Marcela Feudale, tres contra uno", recordó Yanina Latorre sobre aquel fuerte debate al aire.

"Me las comí crudas, hasta Marcelo Tinelli me felicitó. Maite me esperó, se juntaron tres, eso no se le hace una compañera porque yo nunca le hice nada. Si le dije peroncha fue porque lo pienso", manifestó.

Y siguió enojada: "La semana pasada me desacreditó con una historia que yo mostraba, estoy haciendo un tema, remala o traé algo... Dice que estoy obsesionada con Luciana Salazar, que traiga algo ella".

Así fue la explicación de Latorre acerca del alejamiento personal que tuvo con la periodista que ahora se encuentra viviendo en Miami.