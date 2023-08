Yanina Latorre se calentó y explicó por qué usa él apellido de su marido

No hay manera de que Yanina Latorre no quede envuelta en medio de una polémica, incluso cuando no quiere hacerlo. La personalidad de la Angelita siempre termina generando repercusión, a tal punto que un comentario al pasar sobre Antonela Roccuzzo le generó un sin fin de críticas que la obligaron a salvia dar explicaciones.

“Que se aguanten lo machistas que son. Yo durante mucho tiempo lo acompañé, dejé todo por él, no me arrepiento porque crie a los chicos”, contó en ese momento, y para no ser tan autorreferencial sobre las diferencias que hay entre futbolistas y sus parejas, usó el ejemplo de otra “botinera”.

Yanina Latorre 1.jpg

"A Antonela Roccuzzo la amamos, pero es la mujer de Messi. A ella la contratan marcas en Europa para hacer publicidad, pero todo porque está casada con Messi. Sola, hasta ahora, no logró nada. No la estoy criticando, pero está siempre un paso atrás del jugador", expresó Yanina Latorre.

Esto generó un montón de críticas en las redes sociales, tomando como que Yanina ALtorre había atacado a Antonela Roccuzzo, comentarios de gente diciendo que amaban a la rosarina por su personalidad, y criticando el perfil siempre mediático de la Angelita terminando llenando sus redes, y obligándola a salir a dar explicaciones.

"Me comí un caramelito que nada que ver. Dije que Antonela era la más calladita, la más compañera, la botinera que no hacía escándalos. Dije que había dos tipos de botineras, las que llaman la atención y se muestra todo el tiempo, mientras que ella (Antonela) no", aseguró la panelista.

Yanina Latorre 2.jpg

Además, explicó porque sigue utilizando el apellido de su esposo, a pesar de sus críticas al machismo del fútbol. “Yo me llamo Yanina Latorre con todo el orgullo del mundo porque me encanta. Y aparte es más fácil públicamente mi apellido Latorre porque mi apellido de soltera es Arruza, y suena Yanina Arruza, y hay gente que dice ‘ruso’ y es un quilombo explicar”, cerró.

"El fútbol, hoy, sigue siendo tan machista como en mi época. Vos sos la mujer del jugador de fútbol, yo soy la mujer de Diego Latorre, uso el apellido y me chupa tres huevos los que me bardean. Es verdad que te buscan, te mandan el regalito y la ropa porque sos la mujer de él. Es así, al que no le gusta, que no lo mire", aseguró.