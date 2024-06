Yuyito González reveló que le pasa con Javier Milei

La primera en lanzar la bomba fue la panelista Cora Debarbieri en el programa "A la tarde" de América TV. Debarbieri aseguró que Yuyito quedó "obnubilada" con Milei y no descarta una relación más profunda con el líder libertario. "Yuyito quedó obnubilada con Milei y no descarta una relación más importante entre ellos. Dice que como hombre Milei es todo lo que está bien", afirmó la periodista antes de emitir la entrevista con la actriz.

Durante la nota, Yuyito González habló sobre su experiencia en la presentación del libro del jefe de Estado, describiendo el evento como "medio fuerte, con repercusiones, pero la verdad que estuvo buenísimo y me sentí comodísima". Estas declaraciones no hicieron más que aumentar las especulaciones sobre su posible vínculo con Milei.

El movilero del programa aprovechó la ocasión para preguntar directamente a Yuyito sobre su relación con el Presidente. La actriz fue clara en su respuesta: "No, pero si hay otro evento capaz voy. Yo tengo contactos con los cuales me generé la entrevista, pero no puedo revelar la identidad". Sin embargo, cuando se le preguntó si el hecho de que Milei sea Presidente la condiciona en su percepción, Yuyito fue sincera: "Sí, como hombre, por supuesto, es una persona muy interesante. Me fue pareciendo cada vez más interesante a medida que fue mostrando más su pensamiento, sus ideas".

Yuyito 2.jpg Yuyito González

La opinión de Yuyito González de Milei

Las declaraciones de Yuyito González sobre su atracción por la inteligencia de Milei dieron mucho que hablar. "Es una persona inteligente y a mí me atrae mucho ese aspecto en un hombre", afirmó la actriz, dejando en claro que su interés no es meramente superficial. Esta atracción por la inteligencia y las ideas de Milei ha generado todo tipo de reacciones en los medios y en las redes sociales.

La posibilidad de un romance entre Yuyito y Milei ha desatado una ola de comentarios y especulaciones. Mientras algunos ven con buenos ojos la idea de que la ex vedette y el Presidente pudieran tener algo más que una amistad, otros se muestran escépticos y consideran que los rumores no son más que una estrategia mediática. Algo que pasó también cuando se inició el romance entre el presidente y Fátima Florez.