Zaira Nara confirmó el momento más doloroso de su mamá

Zaira-Nara-Nora-Colosimo-1.jpg

“¿Viste que se habló de que tu mamá se separó?”, consultó al movilero para tratar de sacarle información al respecto. A lo que Zaira Nara se prestó y brindó detalles de lo que ocurrió entre su madre y Rafael Stancanelli: “Si puedo, ¿no te respondo?... sí, es verdad, es verdad que no está más en pareja”.

Tras esta revelación, el notero marcó las dificultades que tuvieron para acceder a Nora Colosimo, producto del deseo de no hablar de su vida privada: “Ah, bueno, porque la buscaban para escuchar su palabra, ella no quiso hablar”. Por lo que la modelo expresó: “No, no la busquen porque a mi mamá no le gusta hablar. Ella está muy bien, hermosa como siempre”.

Zaira-Nara-Nora-Colosimo-2.jpg

Zaira Nara opinó sobre la nueva vida de Wanda Nara luego de que le diagnosticaron leucemia

Durante el año pasado, Wanda Nara fue diagnosticada con leucemia, por lo que luego de refugiarse en su familia optó por cambiar el rumbo de su vida. Eligió por dejar de darle entidad a las cuestiones estrictamente laborales para hacer lo que más le gusta

En este sentido, Zaira Nara fue consultada respecto a este notable cambio que realizó Wanda. Es por eso que su hermana no temió a la hora de tirar buenas vibras por las decisiones que tomó en el último tiempo priorizando su bienestar.

“A mí me encanta, estoy muy contenta de verla feliz, de verla exitosa, de verla rompiéndola y de verla entusiasmada. La veo deslumbrada con este nuevo rol y eso la verdad que a mí me encanta, me encanta verla así”, comentó la modelo.