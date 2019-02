"Espero que el partido 250 sea con un triunfo"

"Saber de esa cifra de partidos me pone muy orgulloso y muy feliz y espero que sea con un triunfo, que es lo que más importa y lo que todo el equipo estará buscando y por cual estamos trabajando. Ya ser el máximo goleador es algo que a uno lo llena de orgullo y motiva día a día y ahora llegar a ese número de partidos con esta camiseta me llena de más felicidad”, destacó Fernández al sitio oficial del club. El ex volante de Independiente, debutó con el Depo el 26 de octubre de 2010 ante Cruz del Sur en Bariloche por el Argentino B.