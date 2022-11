Espert se sintió ofendido por una declaración de Milei

En ese contexto, Espert, que estuvo en la Cámara baja durante la votación en particular de cada artículo del Presupuesto, retrucó: “Los que nos quedamos sin dormir lo hicimos para tratar de evitar que las cosas no sean peores para la gente, no para robar y todas esas palabras”. “Eso me ofende”, expresó respecto de la frase de Milei. Y arremetió: “Yo no me quedo cagado de sueño con otro centenar de diputados para boludear, sino para que a la gente no le rompan el traste con los impuestos”.