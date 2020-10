"Esta chance me llega en un momento justo"

“Jugar en la Liga Nacional era algo que venía esperando hace mucho. Se puede decir que lo venía soñando y creo que llega en el momento justo”, contó.

“Estamos ansiosos y con muchas expectativas para empezar el certamen”, afirmó el base aunque -tras la suspensión de la burbuja que estaba programada en Córdoba debido a los rebrotes por coronavirus-, la incertidumbre se multiplicará.

Agustín contó que tras la suspensión de la Liga Argentina y de toda la actividad del básquet, continuó entrenando. “Como no había fecha de inicio y antes de venirme para Junín me estuve preparando mucho en casa”, afirmó.

Valentín Burgos, con quien compartió equipo en Centro Español, será uno de los conocidos que tendrá en su nuevo equipo que tiene entre otros nombres a José Peralta, Juan Cangelosi, Jonatan Slider, Santiago Barrales y Juan Ignacio Laterza. “Con la mayoría he jugado, a otros los he enfrentado así que es un equipo muy especial porque son todos conocidos”, recalcó.

Recalcó que sus expectativas con su nuevo club son “las mejores. Estuve hablando mucho con el entrenador y se que Argentino es un club en el que se respira mucho básquet así que vamos a dar todo. Por suerte, después de todo lo que se sufrió con el tema de la pandemia, en mi caso tengo la certeza y motivación de poder jugar la Liga Nacional”.

La figura del Torito se lleva los mejores recuerdos del paso por Centro Español

“De Centro Español me llevé los mejores recuerdos porque allí pude desarrollarme y el club me permitió también crecer profesionalmente”, destacó el base del Torito (también se puede desempeñar como escolta o alero) quien se afianzó en la titularidad en los dos temporadas que estuvo (2018/2019 y 2019/2020).

Sus números del último torneo hablan de su gran crecimiento promediando 17.7 puntos, 4.3 rebotes y 3.6 asistencias por partido, rubros que podrían haber mejorado si no se hubiera interrumpido la liga como consecuencia de la pandemia.

“Si bien yo venía de jugar en Pérfora, club en el que me formé por la cercanía con mi familia, me trataron como uno más de la casa y me llevo las mejores experiencias del club”, afirmó el joven de 21 años quien paralelamente también se va con dejo de amargura por la citada interrupción del certamen.

“Es que no pudimos cerrar la última liga como queríamos por toda esta situación. En ese sentido me voy triste porque veníamos por un buen camino, luchando y esto fue inesperado. Pero bueno, ahora viene un nuevo desafío y todo lo aprendido me va a servir mucho para poder consolidarme”, dijo.