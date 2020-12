Está listo el busto de mármol de Carlos Menem para el homenaje del Gobierno

El diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés reiteró este sábado que el presidente Alberto Fernández tiene preparado el homenaje al ex mandatario Carlos Menem , aunque señaló que el entorno del riojano "está esperando que esté un poquito mejor, para no hacerlo virtual". "Alberto lo tiene pendiente y es lo primero que quería hacer, pero la pandemia lo impidió: tiene el busto de Carlos Menem en mármol de Carrara", sostuvo el dirigente oficialista.

En diálogo con Tesis Política, el programa que conduce Román Lejtman en Radio Rivadavia, el ex embajador argentino ante El Vaticano remarcó que "su sueño era juntar allí a los ex presidentes y jerarquizar la institución del ex presidente", al encabezar el acto en homenaje al riojano en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada.