Está de turno: Yanina acusó a Floppy de sobornar al jurado

“A mí nadie me regala nada. Lo quiero aclarar porque a veces la señora se queda con eso que dicen en los programitas, que no me interesa escuchar, pero bueno tengo que responder”, señaló la ahora cantante, ante esas versiones.

Esas palabras no le gustaron para nada a Ángel de Brito, quien no dudó en salir a responder a Tesouro. “No me gustó que Floppy ayer haya sido despectiva diciendo 'programitas', se refería a los que habían hablado del tema, porque cuesta mucho hacer un programa, estar todos los días al aire, en esta situación de pandemia. El enojo la llevó a ser despectiva y me parece que no da, si no que haga un programa programita a ver si lo puede hacer en esta situación”.

Fue ahí cuando, Yanina acotó: “Se le subió la plata a la cabeza, antes no era así Floppy”. Enterada del comentario de Latorre, Floppy le escribió en Twitter: “No se me subió ni se me subirá nunca la plata a la cabeza @yanilatorre. Qué feo comentario... pero como dice Kari ‘lo dejo a tu criterio’”.

https://twitter.com/floppytesouro/status/1304080049512026113 No se me subio ni se me subira nunca la plata a la cabeza @yanilatorre que feo comentario... pero como dice Kari Lo Dejo a tu Criterio @LosAngeles_ok — Florencia Tesouro (@floppytesouro) September 10, 2020

Lejos de quedarse callada, Yanina le retrucó: “Estás infumable Floppy. Aceptá la opinión del otro. Para mí estás distinta. No dije que fueras chorra. Feo es mentir....o decir cosas sin chequear #memoria”.

https://twitter.com/yanilatorre/status/1304083888160018435 Estas infumable floppy. Acepta la opinion del otro. Para mi estas distinta. No dije q fueras chorra. Feo es mentir....o decir cosas ain chequear #memoria https://t.co/bHE8tAOE8F — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 10, 2020

“Solo te aclaré que no es así.. pero obvio, vos pensá lo que quieras. Me quedo con la charla de zoom de ayer con Lolita riéndonos recordando que me tocaste el panetone”, finalizó la modelo, buscando bajar los decibeles de la conversación.

https://twitter.com/floppytesouro/status/1304084791415975936 Solo te aclare que no es asi... pero obvio, vos pensa lo que quieras... me quedo con la charla de zoom de ayer con Lolita reiendonos recordando que me tocaste el panetone — Florencia Tesouro (@floppytesouro) September 10, 2020

La lujosa vida que Floppy disfruta es en gran parte posible gracias al empresario millonario Rodrigo Fernández Priet (su familia es fundadora de uno de los estudios de arquitectura más reconocidos a nivel nacional y con vasta experiencia en los emprendimientos de Puerto Madero)o, quien estuvo vinculado a Facundo Miguel De Vido, hijo del ex diputado nacional, Julio De Vido.