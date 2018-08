Al tratarse de una unidad de cuidados especiales, este tipo de cosas no debería suceder en un hospital y por eso los allegados más cercanos de la mujer aseguraron que van a denunciar a quienes corresponda para que “esto no vuelva a pasar”.

El trágico hecho ocurrió la tarde del sábado en el mencionado nosocomio. La mujer estaba internada en la sala de cuidados intensivos luego de un intento de suicidio ocurrido un día antes. Cuando un médico de guardia se acercó para chequear su estado de salud, en una recorrida de rutina, la encontró acostada boca abajo y sin signos vitales. Al perecer la mujer había encontrado unas tijeras y se las había clavado en el tórax.

Luz Orellana, hija de la fallecida, dijo: “A mi mamá le dejaron cerca una tijera e hizo lo que no queríamos que pasara. Vamos a tratar de que se haga justicia. Hasta ahora no hay responsables por parte de los médicos. No sé cómo explicar el enojo que tengo”.