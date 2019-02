Estado delicado

Buenos Aires. La salud de Edgar Vivar, más conocido como el Señor Barriga, vuelve a preocupar a sus miles de seguidores en todo el planeta. La revista mexicana TVyNovelas publicó una entrevista con el actor de El Chavo del 8 donde habló sobre el tratamiento al que se somete para controlar los efectos del alzhéimer. Sin embargo, días después aseguró que no se acuerda si padece esa enfermedad. En el final de temporada de una obra de teatro al sur de Ciudad de México, Vivar se enfrentó con los medios y puso en duda lo que le había dicho a la publicación. “Se inventan y se dicen tantas cosas que si me dedicara a aclarar o desmentir, en fin... No me acuerdo, la verdad (si padece alzhéimer)”, afirmó Vivar, de 74 años.